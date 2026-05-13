Von diesem Mittwoch an treffen sich 30 000 Menschen in Würzburg zum Deutschen Katholikentag, feiern, beten und diskutieren gemeinsam: über die Zukunft der Demokratie, Krieg und Frieden, über den Glauben, KI und Klimaschutz. Auch Kirchenreformen werden ein Thema sein – und ausgerechnet kurz vor dem Katholikentag hat sich der Ton zwischen dem Vatikan in Rom und den deutschen Bischöfen wieder verschärft.
Katholische Kirche„Beim Segen für Homosexuelle gibt es kein Zurück“
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Kurz vor dem Katholikentag streiten der Vatikan und die deutschen Bischöfe über offizielle Segensfeiern für Schwule und Lesben. Dabei verlangen die Deutschen von Rom nicht zu viel, findet der Theologe Jochen Sautermeister.
Interview von Annette Zoch
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