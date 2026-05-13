Von diesem Mittwoch an treffen sich 30 000 Menschen in Würzburg zum Deutschen Katholikentag, feiern, beten und diskutieren gemeinsam: über die Zukunft der Demokratie, Krieg und Frieden, über den Glauben, KI und Klimaschutz. Auch Kirchenreformen werden ein Thema sein – und ausgerechnet kurz vor dem Katholikentag hat sich der Ton zwischen dem Vatikan in Rom und den deutschen Bischöfen wieder verschärft.