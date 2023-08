Der Queerbeauftragte von Berlin, Alfonso Pantisano, sieht in der Entscheidung des Berlines Erzbischofs Heiner Koch zur Segnung homosexueller Paare ein positives Signal. "Dass die katholische Kirche in Berlin jetzt mit Blick auf ihre Gläubigen die Arme der Versöhnung weitet, ist ein Segen für all die queeren Menschen, die an ihren Gott glauben", sagte Pantisano. Bischof Koch selbst will homosexuelle Paare zwar nicht segnen, solange das der Konsens des Vatikans ist, wie er in einem am Freitag veröffentlichten Schreiben mitteilte. Er ließ es jedoch den Seelsorgerinnen und Seelsorgern des Erzbistums offen, sich für oder gegen eine Segnung homosexueller Paare zu entscheiden. Er werde gegen Kirchenleute, die "nach einem der Gewissensbildung- und -entscheidung dienenden pastoralen Gespräch" eine Segnung gleichgeschlechtlicher Paare vornähmen, "nicht disziplinarisch vorgehen", so der Erzbischof.