„Wir leben in einer Planwirtschaft“, sagt Stefan Ruppaner, der bekannt dafür ist, dass er deutlich werden kann, wenn er über das deutsche Bildungssystem spricht. „Wir haben hierarchische Strukturen, die abgeschafft gehören, weil die Schulämter und Ministerien gar nicht wissen, was Schulen vor Ort brauchen.“ Ruppaner war bis 2024 Schulleiter der Alemannenschule Wutöschingen in Baden-Württemberg, die von vielen als Leuchtturmschule gesehen wird. Er baute sie von einer Grund- und Hauptschule zu einer Gemeinschaftsschule aus, an der alle Kinder gemeinsam lernen und auch Abitur machen können. In landesweiten Vergleichsarbeiten schneiden seine Schülerinnen und Schüler im Schnitt sehr gut ab.