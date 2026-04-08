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BildungspolitikLernen ohne Lehrer?

Lesezeit: 5 Min.

Dank der Corona-Pandemie haben viele Kinder und Eltern Erfahrungen mit dem Lernen daheim gemacht - trotz Schulpflicht.
Dank der Corona-Pandemie haben viele Kinder und Eltern Erfahrungen mit dem Lernen daheim gemacht - trotz Schulpflicht. homas Imo/photothek via Imago

In Deutschland gilt die strengste Schulpflicht weltweit, Homeschooling ist strikt verboten. Reformpädagogen würden das gerne aufweichen – ebenso wie die AfD, doch die verfolgt andere Ziele.

Von Vinzent-Vitus Leitgeb

„Wir leben in einer Planwirtschaft“, sagt Stefan Ruppaner, der bekannt dafür ist, dass er deutlich werden kann, wenn er über das deutsche Bildungssystem spricht. „Wir haben hierarchische Strukturen, die abgeschafft gehören, weil die Schulämter und Ministerien gar nicht wissen, was Schulen vor Ort brauchen.“ Ruppaner war bis 2024 Schulleiter der Alemannenschule Wutöschingen in Baden-Württemberg, die von vielen als Leuchtturmschule gesehen wird. Er baute sie von einer Grund- und Hauptschule zu einer Gemeinschaftsschule aus, an der alle Kinder gemeinsam lernen und auch Abitur machen können. In landesweiten Vergleichsarbeiten schneiden seine Schülerinnen und Schüler im Schnitt sehr gut ab.

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