Die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher hält in diesem Jahr die zentrale Rede in der traditionellen Gedenkstunde des Bundestags für die Opfer des Nationalsozialismus. Die Gedenkstunde findet diesmal genau am 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, statt, wie der Bundestag mitteilte. Auch Israels Parlamentspräsident Mickey Levy wird demnach eine Rede halten. Auerbacher wurde 1934 in Südbaden geboren. Im Alter von sieben Jahren wurde sie 1942 ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Dort starben viele ihrer nächsten Verwandten. Sie überlebte und emigrierte nach ihrer Befreiung 1946 mit ihren Eltern in die USA.