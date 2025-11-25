Berlin benennt einen Platz nach der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer. Nach Informationen der dpa soll der Vorplatz des Abgeordnetenhauses künftig den Namen der Berliner Ehrenbürgerin tragen, die am 9. Mai im Alter von 103 Jahren gestorben ist. Margot Friedländer (1921-2025, Foto: dpa) stammte aus einer jüdischen Familie und wurde von den Nationalsozialisten in das Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt. Nach der Befreiung 1945 ging sie mit ihrem Mann in die USA. Erst mit 88 Jahren zog sie zurück nach Berlin und erzählte ihre Geschichte als Zeitzeugin unter anderem in Schulen. Das ZDF-Dokudrama „Ich bin! Margot Friedländer“ brachte ihr Leben 2023 einem größeren Publikum nahe. Ihr eindringlicher Appell lautete: „Seid Menschen“.