Ein Wachturm am Stacheldrahtzaun des KZ Stutthof. Das Büro von Irmgard F. lag am Haupteingang.

Von Peter Burghardt, Hamburg

Die Frau, die in einem Konzentrationslager Buch führte, wohnt seit Jahren in einem Altenheim. Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein. Sie ist 95. Aber sollte dieser Prozess tatsächlich beginnen, dann wird Irmgard F. ab Sommer 2021 in einem norddeutschen Gerichtssaal sitzen und in eine Vergangenheit zurückkehren, in der sie 18 bis 20 Jahre alt war. Dann wird sich eine Jugendstrafkammer mit der Frage befassen, welche Rolle die Rentnerin vor einem guten Dreivierteljahrhundert als junge Sekretärin im KZ Stutthof spielte.