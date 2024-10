Sie überlebte Auschwitz, kam zurück ins Land der Täter und wurde zur Ikone der Erinnerung an den Holocaust. Benet Lehmann hat eine einfühlsame Biografie über Esther Bejarano und ihren Kampf gegen Rechtsextremismus verfasst. Sie zeigt, was gerade alles auf dem Spiel steht.

Rezension von Barbara Distel

Nimmt man im Herbst 2024 den Stand der Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen in Deutschland in den Blick, die Arbeit an Gedenkstätten und den Bereich „Erinnerungskultur“ insgesamt, so stehen Sorge um dessen Zukunft und Fassungslosigkeit über das Ausmaß seiner Gefährdung, das sich in den vergangenen Jahren entwickelt hat, an erster Stelle.