25. Januar 2019, 18:46 Uhr Holocaust-Gedenktag AfD unerwünscht

Revisionisten nicht willkommen: Die Gedenkstätte des ehemaligen KZ Buchenwald will am Sonntag keine Politiker der AfD empfangen, die sich nicht von menschenrechtsfeindlichen Positionen ihrer Partei distanzieren.

AfD-Politiker sind im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald bei Gedenkveranstaltungen nicht willkommen. Darauf machte die Stiftung der Gedenkstätte bei Weimar kurz vor dem Holocaust-Gedenktag an diesem Sonntag aufmerksam. Sie halte es für geboten, "dass Vertreter der AfD an einer Gedenkveranstaltung an diesen Orten nicht teilnehmen, solange sie sich nicht glaubhaft von den antidemokratischen, menschenrechtsfeindlichen und geschichtsrevisionistischen Positionen in ihrer Partei distanzieren", hieß es in einer Stellungnahme der Stiftung. Am Freitagnachmittag wurde in der Gedenkstätte mit Überlebenden sowie Vertretern der Thüringer Landesregierung ein Kranz für die Opfer niedergelegt. Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen sagte hingegen, die AfD setze sich für das jüdische Leben in Deutschland ein und bekenne sich zum freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat. Daher sei es "tief erschütternd, einen so wichtigen Vorgang wie das notwendige Gedenken an die barbarischen Untaten des Holocaust, wie sie in Buchenwald in grauenvoller Weise stattgefunden haben, für den heutigen politischen Kampf" zu missbrauchen.