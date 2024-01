Manchmal sind es die einfachen Sätze, die für Bewegung sorgen oder auch dafür, dass Routine weicht. "Sei ein Mensch", sagt Marcel Reif am Ende seiner Rede, und dann schaut er auf die Zuschauertribüne, auf der seine Söhne und Enkel sitzen. "Sei ein Mensch", diesen Satz habe sein Vater ihm mit auf den Weg gegeben, "in dem warmen Jiddisch, das ich so vermisse" und nach einem Leben, in dem das Unerträgliche beharrlich beschwiegen wurde. Auch dafür, für das Schweigen, sei er dankbar, sagt Reif.

Dienstagvormittag im Deutschen Bundestag in Berlin, der Bundespräsident hat eine zerbrechliche alte Dame an seinem Arm in Plenarsaal geleitet. Die Spitzen der Verfassungsorgane und die Regierenden haben Platz genommen, Studierende spielen auf dem Flügel und auf der Oboe Sonaten von Verfolgten des Nationalsozialismus. Das Parlament gedenkt an diesem Tag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee vor 79 Jahren. "Beinahe ein Menschenleben" liege der 27. Januar 1945 jetzt zurück, wird Bundestagspräsidentin Bärbel Bas bei dieser Gedenkstunde sagen, die vieles ist, nur eben keine Routine. Nie wieder, dieser so oft bemühte Begriff, hat seine Selbstverständlichkeit verloren in Deutschland.

Die Abgeordneten der AfD absolvieren die Gedenkstunde mit sichtbarer Mühe

Dass Gewissheit und Vertrauen ins demokratische System in kürzester Zeit geschwunden sind, liegt nicht nur am Rechtsextremismus, der sich im Land der einstigen Täter ausbreitet. Es liegt auch nicht nur an einigen Abgeordneten der AfD, die den vielen Applaus bei der Gedenkstunde im Bundestag und die stehenden Respektbekundungen für Überlebende des Holocaust und deren Nachkommen weit zurückgelehnt und mit sichtbarer Mühe absolvieren. Gewohnheit wird auch durchbrochen, als der Sportjournalist und Gedenkredner Marcel Reif lobt, was bei anderen Veranstaltungen dieser Art oft als inneres Gefängnis beschrieben wird: das Nicht-Sprechen-Können und das Nicht-Sprechen-Wollen Holocaust-Überlebender.

Detailansicht öffnen Eva Szepesi spricht zu den Abgeordneten. (Foto: Ebrahim Noroozi/AP)

Eva Szepesi hat viele Jahre ihres Lebens in dieser Sprachlosigkeit verbracht. Sie ist jetzt 91 Jahre alt, eine gebürtige Ungarin von fragiler Gestalt, die am Dienstag im Bundestag in ihrer Rede diesen Schrecken wieder aufleben lässt, der nicht vergeht. Sie meint nicht nur diesen Moment im Winter 1944, der sie an der Rampe des Vernichtungslagers Auschwitz erfasst hat, als die Türen des Viehwaggons aufgerissen wurden, als sie allein in gleißendem Scheinwerferlicht stand, sich auszukleiden hatte, ein zwölfjähriges Mädchen aus Budapest, das man in ein Gebäude getrieben hatte, bevor Aufseherinnen ihr die Zöpfe abschnitten und ihr den Kopf kahl schoren. "Es war, als ob man mir auch den letzten Schutz genommen hätte", sagt Eva Szepesi.

"Ich fühle mich durch unsere Demokratie beschützt. Noch."

Das Gefühl der Schutzlosigkeit hat sie durch ihr Leben verfolgt, nach der Befreiung in Auschwitz und körperlicher Genesung in Budapest bis nach Deutschland, ins Täterland, wo sie unter größten Ängsten hinzog, mit ihrem Mann, einem Shoah-Überlebenden. Die Ängste haben sich über die Jahre zurückgezogen, vorübergehend. "Ich fühle mich durch unsere Demokratie beschützt", sagt Eva Szepesi. "Noch." Aber es habe sich eben auch wieder ein Gefühl des Nirgends-sicher-Seins eingestellt. Mit dem Terrorangriff der Hamas auf israelische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger am 7. Oktober. Mit dem Judenhass, der auch in Deutschland gedeiht. Mit "dem so lauten Schweigen aus der Mitte der Gesellschaft", sagt Eva Szepesi, das inzwischen glücklicherweise von großen Demonstrationen gestört werde.

Nach ihr tritt im Bundestag Marcel Reif ans Rednerpult, den meisten im Land wohl durch seine Stimme und als munterer Fußballmoderator bekannt. "Ich möchte ihm heute und hier Danke sagen für sein lebenslanges Schweigen, weil ich es zu seinen Lebzeiten versäumt habe", sagt Reif. Gemeint ist sein Vater Leon Reif, ein polnischer Jude, der von den deutschen Besatzern verschleppt wurde, den Zweiten Weltkrieg nur knapp überlebte und ein Leben lang an Depressionen litt. Dann war er für einen Moment "unerreichbar", sagt Marcel Reif. Ihn habe diese Abwesenheit oft geärgert, auch als jungen Vater und wegen der Enkelkinder. Nach den Ursachen des Verstummens habe er sich vorsichtshalber nicht genauer erkundigt. "Er sprach nicht, und ich fragte nicht. Ich würde gern behaupten, weil es seine Entscheidung war und ich sie respektiert habe. Vielleicht auch", sagt Reif. "Aber vor allem war es meine Angst. Angst, Unsagbares hören, Unfassbares erfassen und Unerträgliches ertragen zu müssen."

Der Schutzraum der Sprachlosigkeit erlaubte dem späteren Sportjournalisten, in unbekümmerter Sorglosigkeit aufzuwachsen, beschäftigt mit der Farbe des nächsten Autos, der Fußballerkarriere, erzählt er, "Gegenwart nur und rosige Zukunft". Dafür sei er bis heute dankbar. Erst viel später, als er für ein Buch recherchierte, habe er begonnen, die Mutter nach der Vergangenheit zu fragen, sagt Reif. Damals habe er Geschichten erfahren wie die eines vierjährigen Jungen, den sein Vater auf der Flucht auf den Schultern getragen habe. Und noch später sei ihm klar geworden, dass mit dem vielen Ungesagten eben doch eine Botschaft überbracht worden war, also "dass mein Vater ja doch gesprochen hatte".

Aus menschlicher Niedertracht und Katastrophen "etwas Großes zu machen", so umschreibt Marcel Reif den Auftrag, den er seinen Söhnen und Enkelkindern weitergetragen habe. "Sei ein Mensch", trotz allem. Im Bundestag erheben sich die Zuhörer jetzt von ihren Plätzen. Sie applaudieren. Lange. So lange, bis einigen Vertreterinnen und Vertreter der AfD nun wirklich die Geduld auszugehen scheint.