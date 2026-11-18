Die von den Nazis ermordete Gründerin eines Kinderheims in Berlin, Annemarie Wolff (1900-1945), und ihre Tochter Ursula Heuss (1929-2009) werden von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt. Die Gedenkstätte würdigt damit nicht-jüdische Menschen, die während der Schoah Jüdinnen und Juden gerettet haben. Das Bundespräsidialamt informierte am Mittwoch über diese Ehrung.

Im Rahmen einer Feierstunde mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier soll am kommenden Montag Ludwig Theodor Heuss, der Sohn von Ursula Heuss, die Auszeichnung entgegennehmen. Ludwig Theodor Heuss ist der Enkel des ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss (1884-1963).

Annemarie Wolff gründete 1926 in Berlin ein Kinderheim, in dem auch jüdische Kinder lebten. 1933 erhielt sie von den Nationalsozialisten Berufsverbot. Sie führte daraufhin die Einrichtung heimlich an wechselnden Orten in Berlin weiter. 1937 wurde sie wegen „staatsfeindlicher Tätigkeit durch Erziehung im jüdisch-marxistischen Sinne“ verhaftet. Sie floh mit ihrer Tochter und zwölf Kindern nach Jugoslawien. Dort schloss sie sich Partisanen an und betreute auch deren Kinder.

Im Sommer 1944 wurde Annemarie Wolff aufgespürt und in das Konzentrationslager Jasenovac in Kroatien verschleppt und Anfang 1945 ermordet. Ihre Tochter Ursula half den Angaben zufolge der Mutter, die Kinder unterzubringen und zu versorgen. 1958 heiratete sie Ernst Ludwig Heuss, den Sohn des ersten Bundespräsidenten.