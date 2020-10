Von Peter Münch, Tel Aviv

Wenn Staats- und Regierungschefs aus aller Welt in Israel weilen, dann gehört ein Besuch in Yad Vashem in der Regel zum politischen Programm. Die nationale Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem hält die Erinnerung an die sechs Millionen Juden wach, die von den Nazis ermordet wurden. Neben den Politikern kommen in jedem Jahr noch zwei Millionen andere Besucher, hervorragende Forschung wird hier betrieben, und der Vorsitzende von Yad Vashem ist weltweit eine wichtige Stimme, wenn es um das Gedenken an die Schoah geht.

Doch um die Besetzung dieses Postens ist nun einem Bericht der Zeitung Haaretz zufolge ein heftiger Streit entbrannt. Holocaust-Überlebende und deren Organisationen laufen Sturm gegen den von der Regierung auserkorenen Kandidaten.

Ephraim "Effi" Eitam, ein früherer Minister und Chef der sehr rechten Nationalreligiösen Partei, war Ende August von Premier Benjamin Netanjahu und dem zuständigen Minister Ze'ev Elkin für den Posten nominiert worden. Er soll Avner Shalev nachfolgen, der Yad Vashem seit 1993 leitet und der nun zum Jahresende in den Ruhestand gehen will. Doch die Kritiker vermuten dahinter eine politische statt fachliche Entscheidung - und sie sehen Eitam durch Handlungen und Aussagen aus früheren Tagen disqualifiziert.

Ende der Achtzigerjahre, während der Ersten Intifada, war er als Armeekommandeur in die Schlagzeilen geraten. Vier seiner Soldaten wurden verurteilt, weil sie einen Palästinenser zu Tode geprügelt hatten. Vor dem Militärgericht gaben sie an, dabei seinen Befehlen gefolgt zu sein. Auch als Minister und Abgeordneter hatte er stets kräftig gegen die Palästinenser ausgeteilt, hatte deren Vertreibung aus dem Westjordanland und den Ausschluss arabischer Abgeordneter aus der Knesset gefordert.

Vor diesem Hintergrund schrieb Colette Avital, Vorsitzende des Dachverbands der Holocaust-Organisationen in Israel, einen Brief an Netanjahu und Elkin. "Ich war so freundlich und diplomatisch, wie ich konnte", sagt die 80-Jährige der Süddeutschen Zeitung. Eitams Namen habe sie nicht erwähnt, doch sie habe auf die notwendigen Kriterien für die Postenvergabe gepocht, nämlich eine vorherige Beschäftigung mit dem Holocaust und Erfahrung in Bildungseinrichtungen. "Der fragliche Herr erfüllt diese Kriterien nicht", urteilt sie.

Ein Sprecher von Yad Vashem wollte den Streit auf SZ-Anfrage "im Augenblick nicht kommentieren". Doch ähnlich wie Avital äußern sich in Haaretz noch weitere Vertreter von Holocaust-Organisationen. Wegen seiner rassistischen Äußerungen über die Palästinenser könnte eine Ernennung Eitams die moralische Autorität von Yad Vashem untergraben, heißt es. Der 88-jährige Überlebende Haim Roet warnt, dass dies "Israel-Hassern, Antisemiten und Holocaust-Leugnern" in die Hände spielen würde.

Ein Antwort auf ihren Brief hat Colette Avital von Netanjahu nicht bekommen. Minister Elkin habe sie lediglich wissen lassen, es sei zu spät; Eitams Berufung stehe in Kürze im Kabinett an. Doch Avital setzt nun ihre Hoffnung darauf, dass es noch vorher zu einer öffentlichen Diskussion darüber kommt, in wessen Hände die Verantwortung für Israels Erinnerung gelegt wird.