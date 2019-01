31. Januar 2019, 18:50 Uhr Holocaust-Gedenken Ein Bollwerk

Saul Friedländer hat eine ergreifende Rede gehalten.

Von Joachim Käppner

Welch seelische Last Saul Friedländer, der als Kind den Holocaust überlebte und ihn später in wegweisenden Büchern beschrieb, da trägt. Hätten ihn seine Eltern 1942 nicht versteckt, sondern mitgenommen bei ihrer Flucht in die Schweiz, wären sie wohl am Leben geblieben, in dieser Zeit lieferten die Eidgenossen bei aller Hartherzigkeit keine Familien mit Kindern aus. Die Eltern konnten dies nicht wissen. Ihr Kind musste mit diesem Wissen leben.

Es war eine ergreifende Rede, welche der israelische Historiker vor dem Deutschen Bundestag hielt, eine notwendige, eine große Rede. Deutschland heute als Bollwerk gegen die Gefahren des Nationalismus und Populismus zu würdigen, das war eine Geste, auf die diese Gesellschaft sehr stolz sein sollte. Sie täte auch gut daran, Friedländers Warnung vor dem Antisemitismus zu beherzigen, der rechts so giftig erblüht wie auf der extremen Linken.

Der alte Herr sprach Selbstverständlichkeiten aus, die leider für viele keine mehr sind: Natürlich dürfen Deutsche Israel an dessen eigenem Anspruch messen und etwa die Besatzungspolitik des Landes kritisieren, aber aus Ausmaß und Wucht mancher Kritik spreche der alte Hass. Friedländer war darüber erhaben, Namen zu nennen. Aber im Auditorium haben bestimmt einige gesessen, die sich angesprochen fühlen sollten.