Der Bundestag gedenkt an diesem Mittwoch zum 26. Mal der Opfer des Nationalsozialismus. "Ich stehe vor ihnen als stolze Deutsche", sagte Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern und ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden, zu Beginn ihrer Rede. Sie verwies auf die engen, ganz selbstverständlichen Bindungen ihrer Vorfahren an deutsche Kultur und Politik im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert, die durch den Nationalsozialismus zerstört worden seien.

Die heute 88-Jährige Knobloch beschrieb das Aufkommen der nationalsozialistischen Verfolgung der Juden anhand ihres eigenen Lebensweges. "Als Hitler an die Macht kommt, bin ich drei Monate alt." Die meisten Juden hätten den Einschnitt damals nicht begriffen, sie sahen sich als gleichberechtigte Staatsbürger, was sie rein rechtlich seit 1871 auch gewesen seien.

Knochbloch schilderte, wie sie als Kind unter den zunehmenden Folgen der Verfolgung zu leiden hatte. Wie ihre zum Judentum konvertierte Mutter die Familie verließ, dem Druck der Nazis wich, als Knobloch vier Jahre alt war. Wie sie das Gatter zum Hof plötzlich verschlossen fand, als sie wie üblich mit anderen Kindern spielen wollte. "Ich rufe, sie drehen sich weg", sagte Knobloch. "Es ist meine erste Begegnung mit dem Anderssein."

"Deutschland ist für Juden wieder eine gute, mit Hoffnungen verbundene Heimat"

Im Alter von neun Jahren habe ihre Familie einen Befehl erhalten. Entweder sie oder ihre Großmutter müssten in einem Deportationszug nach Osten fahren. Mit stockender Stimme sagte Knobloch im Bundestag, ihre Großmutter habe sich entschieden, in den Zug zu steigen, sie selbst sei auf einem Bauernhof bei einer anderen Familie untergekommen.

Nach dem Krieg sei erst in den Sechziger- und Siebzigerjahren das Bewusstsein im nicht-jüdischen Teil Deutschlands für die Verbrechen der Nazizeit gewachsen. Juden hätten wieder Vertrauen finden können. Sie selbst habe sich dafür engagiert, dass aus dem Leben nebeneinander wieder ein Leben miteinander werde. Knobloch sagte angesichts von zugezogenen Juden aus Osteuropa: "Deutschland ist für Juden wieder eine gute, mit Hoffnungen verbundene Heimat."

"Passen Sie auf auf unser Land"

Doch sie nahm auch Bezug auf negative Entwicklungen: "Wir dürfen stolz sein auf unsere Bundesrepublik", aber man müsse sie wehrhaft verteidigen. Heutzutage sei judenfeindliches Reden wieder salonfähig und bringe Wählerstimmen. Gemeindemitglieder, Freunde und Bekannte dächten laut nach, doch noch auszuwandern. "Der Kampf gegen Antisemitismus ist eine Sisyphus-Aufgabe". Aber diese Aufgabe sei nötig.

Im Plenum des Bundestags sagte Knobloch zu den Abgeordneten: "Passen Sie auf auf unser Land" Diese Worte richte Sie aber explizit nicht an die ganz rechte Seite des Plenums. Dort sitzen die Abgeordneten der AfD. Sie könne nicht so tun, als kümmere es sie nicht, "dass sie hier sitzen". Sie wolle nicht pauschalisieren, aber in Richtung der Rechtsextremen erklärte Sie: "Ich sage ihnen, sie haben Ihren Kampf vor 76 Jahren verloren."

Im Anschluss an die Rede Knoblochs spricht die Publizistin Marina Weisband - als Vertreterinnen der dritten Generation von Juden nach der Schoah. Sie wurde 1987 in Kiew geboren und zog 1994 mit ihrer Familie im Zuge der Regelung für Kontingentflüchtlinge von der Ukraine nach Deutschland. Bekannt wurde sie zunächst durch ihr Engagement in der Piratenpartei, mittlerweile ist sie Mitglied der Grünen. In dem Youtube-Format "Frag einen Juden" beantwortete sie gemeinsam mit Eliya Havemann grundlegende Fragen zu jüdischem Leben.

Zu Beginn der Gedenkstunde verwies Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble auf die lange Geschichte der Juden auf dem Gebiet, dass das heutige deutsche Staatsgebiet ist. "Juden lebten am Rhein, lange bevor es Deutschland gab." Ihre Geschichte sei Teil jedes Kapitels der deutschen Geschichte, der hellen wie der dunklen.

Im Hinblick auf den Attentatsversuch auf die Synagoge in Halle, aber auch Alltagsrassismus auf Schulhöfen und in Internetforen sagte Schäuble dass es "niederschmetternd" sei, eingestehen zu müssen: "Unsere Erinnerungskultur schützt nicht vor einer dreisten Umdeutung oder sogar Leugnung der Geschichte. Sie schützt auch nicht vor neuen Formen des Rassismus und des Antisemitismus."

Die Gedenkfeier steht in diesem Jahr im Zeichen des Jubiläumsjahrs "321-2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". Aus dem Jahr 321 stammt die älteste bekannte urkundliche Erwähnung jüdischen Lebens auf dem heutigen deutschen Staatsgebiet. Damals erließ der römische Kaiser Konstantin ein Edikt, das festlegte, dass Juden städtische Ämter in Köln übernehmen durften.

Feierliche Fertigstellung der Sulzbacher Thorarolle

Der frühere Bundespräsident Roman Herzog hatte den "Tag des Gedenkens für die Opfer des Nationalsozialismus" 1996 eingeführt und auf den 27. Januar gelegt. An diesem Tag wurde im Jahr 1945 das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz durch die Rote Armee befreit. Im Bundestag findet seit 1996 jährlich am oder um den 27. Januar eine Gedenkstunde statt. Zahlreiche Holocaust-Überlebende erinnerten hier in bewegenden und erschütternden Reden an die Gräueltaten der Nationalsozialisten, auch mehrere Politiker kamen als Gastredner zu Wort.

Zum Abschluss der Gedenkstunde an diesem Mittwoch wird die in Israel restaurierte Sulzbacher Thorarolle von 1793 in einer feierlichen Zeremonie fertiggestellt - "als Symbol staatlicher Selbstverpflichtung, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen und dauerhaft zu ermöglichen", wie es auf der Homepage des Bundestags heißt. Die Fertigstellung beinhaltet traditionell das Schreiben der letzten Buchstaben. Dies nehmen Repräsentanten der fünf Verfassungsorgane und der jüdischen Gemeinschaft vor.