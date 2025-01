Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ruft zum Holocaust -Gedenktag dazu auf, sich stärker um die Erinnerung der jüngeren Generation an den nationalsozialistischen Völkermord an den Juden zu bemühen. „Es muss uns bedrücken, wie viele junge Menschen in Deutschland kaum noch etwas über den Holocaust wissen“, sagte Scholz. Der Kanzler sieht einen „Auftrag an uns alle, daran etwas zu ändern“.

Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz von der Roten Armee befreit. Heute ist dort eine Gedenkstätte. (Foto: WOJTEK RADWANSKI/AFP)

Scholz nannte es in einem Interview für die Neue Berliner Redaktionsgesellschaft, die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten „wichtig, dass wir möglichst vielen jungen Menschen ermöglichen, mit den noch lebenden Zeitzeugen zu sprechen. Und wir müssen die Erinnerung hochhalten, wenn die letzten Zeugen einmal nicht mehr leben.“

Auch der Holocaust-Überlebende Christian Pfeil beklagte zu wenig Wissen über die Verbrechen der Nationalsozialisten bei Jugendlichen. Die Jugend sei sehr schlecht informiert, sagte der Zeitzeuge am Montagmorgen in Berlin. Für Schüler sollte daher ein Besuch in einem früheren NS-Konzentrationslager verpflichtend sein. Jugendliche sollten mit eigenen Augen sehen, „was Nazi-Deutschland damals den Menschen angetan hat“.

In der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau wird mit einer zentralen Gedenkfeier an den 80. Jahrestag der Befreiung des NS-Konzentrations- und Vernichtungslagers erinnert. Zum Auftakt legte Polens Präsident Andrzej Duda einen Kranz nieder. Er sehe seine Landsleute, auf deren damals von Nazi-Deutschland besetztem Gebiet die Konzentrationslager errichtet wurden, als „Hüter der Erinnerung“.

Mehr als eine Million Menschen wurden in Auschwitz von den Nazis umgebracht

Erwartet werden Überlebende sowie hochrangige Staatsgäste aus vielen Ländern. Aus Deutschland nehmen neben Scholz unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) an der Gedenkveranstaltung im heutigen Polen teil.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung stehen die Überlebenden. Mehr als 50 ehemalige Häftlinge aus Auschwitz-Birkenau und anderen Lagern sind dabei, wie die Gedenkstätte mitteilte. Vier von ihnen sollen am Nachmittag die zentrale Ansprache halten. Die Teilnahme der Überlebenden hat eine besondere Relevanz, weil viele sehr alt sind. Es könnte die letzte große Gedenkfeier mit ihnen sein.

Im Konzentrationslager Auschwitz wurden zwischen 1940 und 1945 etwa 1,1 Millionen Menschen ermordet. Das Lager wurde zum Symbol der nationalsozialistischen Judenverfolgung. Am 27. Januar 1945 wurden die letzten Gefangenen, die nicht auf die Todesmärsche getrieben wurden, von der sowjetischen Roten Armee befreit.

2005 riefen die Vereinten Nationen den 27. Januar zum internationalen Holocaust-Gedenktag aus. In Deutschland war der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus bereits 1996 vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog proklamiert und auf den 27. Januar festgelegt worden.

Der Bundestag kommt anlässlich des Jahrestages alljährlich zu einer Gedenkstunde zusammen, an dem alle Spitzen der Verfassungsorgane teilnehmen. Am Mittwoch werden im Parlament in Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie der Holocaust-Überlebende Roman Schwarzman Reden halten.