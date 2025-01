An diesem 27. Januar 2025 spricht Tova Friedman am Gedenkort, der Auschwitz-Birkenau heute ist, zu etwa 3000 Gästen aus aller Welt. Zum ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, der selbst jüdische Wurzeln hat, zum britischen König Charles, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, zu den königlichen Hoheiten europäischer Länder, zu Präsidenten und Ministerpräsidenten. Unter ihnen der polnische Präsident Andrzej Duda und Ministerpräsident Donald Tusk. Aus Deutschland sind sowohl Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als auch Bundeskanzler Olaf Scholz angereist, um der Befreiung des NS-Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee zu gedenken.

Die Staatsgäste haben dabei nichts zu sagen. Sie hören nur zu. Dem 98-jährigen Marian Turski, dem Präsidenten des Internationalen Auschwitz-Komitees. Dem 99-jährigen Leon Weintraub und Janina Iwańska, geboren 1930 in Warschau. Alle vier Zeitzeugen, die zum 80. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz sprechen, stammen aus Polen. Friedman wanderte schon 1950 mit ihren Eltern in die USA aus, wurde später Psychologin. Weintraub studierte nach dem Krieg in Deutschland Medizin, heiratete eine Deutsche, arbeitete einige Jahre in Polen und emigrierte 1969 mit seiner Frau nach Schweden, wo er bis heute lebt.

Meist erzählen nun Zeitzeugen, die als Kinder und Jugendliche die Lager überlebten

Für die Gedenkfeier wurde das aus Ziegelsteinen errichtete Tor, durch das die Güterzüge ins Vernichtungslager Birkenau einfuhren, mit einem Zelt überbaut, ein historischer Güterwaggon wurde ebenfalls unter das Zelt geschoben. Die etwa 1000 Journalisten verschiedener Nationen, die angereist sind, erhalten keinen Zugang zum Zelt, auch Kameraleute nicht. Sie verfolgen den Gedenkakt per Live-Übertragung. Die Sicherheitsvorkehrungen sind immens.

Nur noch etwa 50 Zeitzeugen nehmen in diesem Jahr am Gedenkakt teil, vor zehn Jahren waren es noch etwa 200. Dafür sind umso mehr Gäste gekommen. Wohl im Bewusstsein dessen, dass es am nächsten runden Gedenktag niemanden mehr geben wird, der noch aus der Perspektive eines Erwachsenen von den Leiden im Lager berichten kann und den Erfahrungen unter deutscher Besatzung. Meist erzählen nun jene Zeitzeugen, die als Kinder und Jugendliche den Holocaust, die Ghettos, die Konzentrations- und Vernichtungslager überlebten, welche die Deutschen im besetzten Polen errichtet hatten.

Allein in Auschwitz ermordeten deutsche und österreichische Nationalsozialisten mehr als 1,1 Million Menschen, vor allem Juden sowie Sinti und Roma. Unter den Menschen, die nach Auschwitz deportiert wurden, waren etwa 232 000 Kinder, davon 216 000 jüdische. Als die sowjetischen Soldaten am 27. Januar 1945 das Lager, aus dem die SS-Leute bereits geflohen waren, befreiten, fanden sie noch etwa 7000 Menschen vor, ungefähr 450 von ihnen waren unter 15 Jahre alt, auch Neugeborene waren dabei.

Janina Iwańska gehört zu den Menschen, die die Deutschen bei ihren Vergeltungsmorden nach dem Beginn des Warschauer Aufstands am 1. August 1944 am Leben ließen. Besonders der Stadtteil, in dem die damals 14-Jährige mit ihren Eltern wohnte, Warschau-Wola, steht heute für das Massaker, das deutsche Einheiten an Zehntausenden Polinnen und Polen verübten. Iwańska wurde ins Durchgangslager Pruszkow und weiter nach Auschwitz verschleppt und von ihrer Familie getrennt. Erst im Mai 1945 wurde sie in Neustadt-Glewe befreit, in Warschau fand sie ihre Familie wieder. Später studierte sie Pharmazie und lebt bis heute in Warschau.

Marian Turski war 14 Jahre alt, als die Deutschen ihn und seine Familie 1940 ins Ghetto Litzmannstadt zwangen, als 18-Jähriger kam Turski nach Auschwitz, später wurde er nach Buchenwald und Theresienstadt verschleppt, wo er im Mai 1945 befreit wurde. Turski begann nach dem Krieg, als Journalist zu arbeiten, und ist bis heute ein aktiver Publizist, der sich regelmäßig zu aktuellen politischen Themen zu Wort meldet.

Auch Leon Weintraub, geboren 1926 in Łódź, musste mit seiner Familie ins Ghetto Litzmannstadt ziehen, überlebte die Liquidierung des Ghettos im Versteck, kam im August 1944 doch nach Auschwitz, schloss sich aber unbemerkt einem Gefangenentransport an, wodurch er dem Tod in der Gaskammer entkam. Er wurde in mehrere weitere Lager verschleppt und konnte schließlich von einem Transport in bereits von französischen Alliierten besetztes Gebiet fliehen.

Tova Friedman jedoch erlebte die Befreiung vor 80 Jahren im Konzentrationslager Auschwitz. Einmal sollte das Kind in der Gaskammer ermordet werden, doch weil Häftlinge zuvor bei einem Aufstand die Kammer beschädigt hatten, funktionierte der Mechanismus nicht. Tova entging auch einer weiteren Selektion für die Gaskammer. Vor einem Todesmarsch bewahrte die Mutter sich und ihre Tochter, indem sie sich unter Leichen versteckten. Auch der Vater überlebte und kehrte aus dem KZ Dachau nach Hause zurück.

Marian Turski hatte vor fünf Jahren in seiner Rede aus Anlass des 75. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz eine Bemerkung des österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen aufgegriffen und weitergesponnen. „Auschwitz ist nicht vom Himmel gefallen“, habe Van der Bellen demnach gesagt. Der 81-Jährige nimmt auch in diesem Jahr an der Gedenkveranstaltung teil.

Das Gebot für die Nachgeborenen: „Du sollst nicht gleichgültig sein.“

Turski sagte damals, diese Feststellung klinge banal – offenbare aber tiefe Wahrheit. Er rollte auf, wie sich die Ausgrenzung und Entrechtung der Juden nach und nachvollzogen habe, wie Gewöhnung sich einstellte. „Auschwitz trippelte, machte kleine Schrittchen, kam näher, bis das geschah, was hier geschehen ist“, sagte Turski damals. Und wandte sich dann an die jungen Menschen, die es vielleicht leid seien, immer wieder diese alten Geschichten anhören zu müssen. Doch er bat sie, das elfte Gebot einzuhalten, das wenige Jahre zuvor der mittlerweile verstorbene Shoah-Überlebende Roman Kent aufgestellt habe: „Du sollst nicht gleichgültig sein.“ Die Demokratie bestehe darin, dass die Mehrheit regiere, aber auch darin, dass Minderheiten geschützt werden müssten.

Nicht unter den Gästen wird der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sein. Der polnische Präsident Andrzej Duda hatte kürzlich die Regierung von Donald Tusk praktisch gezwungen, zu erklären, dass Netanjahu unbehelligt an der Gedenkfeier teilnehmen könne – gegen Netanjahu liegt ein Haftbefehl des internationalen Strafgerichtshofes vor, an den auch Polen gebunden wäre. Er müsste festgenommen werden. Israel wird nun durch Bildungsminister Yoav Kisch vertreten. Die USA werden von Steve Witkoff, dem Sonderbeauftragten für den Nahen Osten, repräsentiert. Keine Delegation aber gibt es aus Russland.