27. September 2018

Nach einer Affäre um sexuelle Belästigung bekommt die Stasiopfer-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen Unterstützung von außen. Die frühere Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Marianne Birthler, soll beim Kulturwandel in der Einrichtung helfen. Das kündigte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Donnerstag an. "Marianne Birthler ist bereit, uns dabei zu unterstützen", sagte Lederer im Abgeordnetenhaus. Die 70-Jährige ) soll die Gedenkstätte bis zur Berufung einer vorübergehenden oder endgültigen Leitung beraten. Die Führungsspitze in Hohenschönhausen wird ausgetauscht, nachdem Belästigungsvorwürfe öffentlich geworden waren. In einem Brief hatten mehrere Mitarbeiterinnen, Volontärinnen und Praktikantinnen der Führungsetage der Gedenkstätte sexistisches Verhalten vorgeworfen. Vor allem der Vize-Direktor stand im Fokus. Der Stiftungsrat traute aber auch Direktor Hubertus Knabe nicht den notwendigen Kulturwandel zu. Nachfolger für beide Posten sollen nun mittels einer Ausschreibung gefunden werden, wie Lederer sagte. Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen ging aus dem früheren zentralen Untersuchungsgefängnis der DDR-Staatssicherheit hervor. Sie soll an politische Willkür und Unrecht erinnern.