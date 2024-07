Aktuelles Lexikon:Hoheneck

Schon Mitte des 13. Jahrhunderts wurde die Feste erstmals urkundlich erwähnt, richtig berühmt geworden ist Hoheneck aber erst durch seine Nutzung in der DDR. Von 1952 bis 1989 war in dem Schloss im sächsischen Erzgebirge deren größtes Frauengefängnis untergebracht. 23 000 Frauen saßen dort ein, darunter auch 8000 politische Gefangene (etwa wegen Republikflucht) – die oft absichtlich mit Gewalttäterinnen in überbelegte Zellen gesteckt wurden. Auch sonst waren die Bedingungen grauenhaft: Das alte Gemäuer war stets kalt und feucht, es gab viel zu wenige Toiletten, das Essenwurde von einer Zeitzeugin in einer MDR-Doku als „Möhrenschalensuppe mit Kakerlaken“ beschrieben. Schon wegen kleinster Vergehen wurden die Frauen in Isolations- oder Dunkelhaft gesperrt. Und sie mussten Zwangsarbeit leisten: Im Drei-Schicht-Betrieb stellten die Häftlinge vor allem Bettwäsche und Nylonstrumpfhosen her – die in den Regalen westdeutscher Kaufhäuser und im Versandhandel landeten, etwa bei Aldi oder Quelle. „Hier wird rund um die Uhr die Technik ausgelastet“, prahlt ein Funktionär in einer historischen Aufnahme. Nach der Wende wurde Hoheneck bis 2001 als Justizvollzugsanstalt weitergenutzt, seither verfiel die Anlage. Am Donnerstag will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im einstigen Frauengefängnis eine Gedenkstätte eröffnen.