Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vom Vorwurf des Rassismus entlastet, dessen Äußerungen aber als herabwürdigend empfunden. Bei einer privaten Feier war es zwischen Scholz und Chialo zu einem Wortwechsel über Migrationspolitik gekommen, in dem „hinsichtlich meiner Rolle in der CDU die Begriffe ,Hofnarr‘ und ,Feigenblatt‘ fielen“, wie Chialo in einer Erklärung mitteilte. Chialo, der familiäre Wurzeln in Tansania hat, erklärte, Scholz habe ihn am Mittwoch angerufen und bedauert, dass seine Aussagen als rassistisch wahrgenommen worden seien: „Ich habe seine Sichtweise zur Kenntnis genommen. Im Übrigen halte ich Olaf Scholz nicht für einen Rassisten. Daran, dass seine Worte herabwürdigend und verletzend waren, ändert dies jedoch nichts.“