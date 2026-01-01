(SZ) Man sollte sich nach dem Jahr 2025 nicht umsehen, weil man andernfalls Gefahr läuft, wie Frau Lot zur Salzsäule zu erstarren. Zu viel Krieg, zu viel Trump, zu viele AfDeppen in der politischen Landschaft und sowieso: viel zu viel Missvergnügen und Verzagtheit haben dieses Jahr verstellt, das nun auch schon wieder Geschichte ist. Aber es gab etwas Hübsches darin, nämlich „Das crazy“. „Das crazy“ ist das Jugendwort im Deutschland des ausgelaufenen Jahres. Eigentlich sind es zwei Wörter, nämlich „das“ und „crazy“, aber man muss es nicht so eng sehen. In der Tagesschau heißt es, „das crazy“ sei eine „Allzweckwaffe“, weil man es immer dann sagen kann, wenn einem keine passende Antwort einfällt. Trump hat die Vereinigten Staaten in Vereinigte Donalds umbenannt? Das crazy! Und es stimmt sogar. Allzweckwaffen gehören zu den positiven Rüstungsgegenständen, denn sie schießen niemanden tot, sondern sorgen dafür, dass verzwickte Lagen sich entzwicken und für uns alle erträglicher werden.