Von Johannes Bauer, Halle (Saale)

Björn Höcke, begeisterter Redner und definitiv nicht kamerascheu, genießt es, in der Öffentlichkeit zu stehen. Eigentlich. Doch am Freitagvormittag im Justizzentrum von Halle (Saale) wird es ihm kurz zu viel. "So, zwei Minuten jetzt, meine Herren. Reicht", sagt er zu den Fotografen und Kameraleuten. Zwei Minuten, so lange dürfen sie Aufnahmen machen, nachdem die Prozessbeteiligten den Gerichtssaal betreten haben. Um die Frage, wie viel Aufmerksamkeit zu viel ist, wird es an diesem Verhandlungstag später noch mal gehen.