Sandsäcke in Niedersachsen gehen zur Neige - Pegel in NRW könnten steigen. Noch immer besteht vielerorts die Gefahr, dass aufgeweichte Deiche dem Wasser nicht mehr standhalten können. Für den Kampf gegen das Hochwasser greift die Landesregierung in Hannover inzwischen auch auf die Reserven von Sandsäcken aus anderen Bundesländern zurück. In Nordrhein-Westfalen könnte sich die Lage ebenfalls erneut zuspitzen. Zum Hochwasser-Liveblog

Harvard-Präsidentin Gay tritt zurückDie Leiterin der Elite-Uni stand seit Wochen wegen Antisemitismusvorwürfen heftig in der Kritik. Später kamen auch noch Plagiatsvorwürfe hinzu. Gleich mehrere Republikaner verbuchen den Rücktritt nun als ihren persönlichen Erfolg. Zum Artikel (SZ Plus)

Ostbeauftragter warnt vor AfD-Verbot. Er halte nichts davon, gegen die in Teilen rechtsextreme Partei einen Verbotsantrag zu stellen, sagt der SPD-Politiker Carsten Schneider. Die Erfolgschancen seien gering und es bestehe die Gefahr, dass es zur Solidarisierung mit der Partei komme. Ziel müsse es sein, den Wählern zu verdeutlichen, was die AfD-Positionen inhaltlich zur Folge hätten, etwa bei der Abschaffung der Erbschaftssteuer oder in Bezug auf das rückständige Frauenbild. Zum Interview (SZ Plus)

Trump geht gegen Ausschluss von Vorwahl in Maine vor. Darf der Ex-Präsident nach dem, was sich am 6. Januar 2021 am US-Kapitol zutrug, noch mal für das höchste Amt in den USA antreten? Zwei Bundesstaaten haben die Frage mit Nein beantwortet - zumindest vorerst. Doch die Sache ist juristisch noch lange nicht ausgestanden und dürfte am Ende vor dem Supreme Court landen. Zum Artikel

Deutsche Bank trennt sich nach Postbank-Debakel von Managern. Der Grund für den Schritt: Vor Weihnachten tauchten Tausende unbearbeitete Kundenbeschwerden auf. Die Serviceprobleme der früheren Deutsche-Bank-Tochter hatten zahlreiche Kunden verärgert und nach Angaben von Verbraucherschützern einige in Existenzkrisen gestürzt. Zum Artikel (SZ Plus)

Macron: Israel soll sich in Libanon zurückhalten. Der französische Präsident fordert die Regierung von Premier Netanjahu dazu auf, "jedes eskalierende Verhalten" zu vermeiden. In einem Hisbollah-Viertel Beiruts ist bei einer Explosion am Dienstagabend laut der Hamas Saleh al-Arouri ums Leben gekommen, ein hochrangiges Mitglied der Terrorgruppe. Aufgrund der Tötung al-Arouris sind die Gespräche über einen Geisel-Deal zwischen Israel und der Hamas offenbar gestoppt worden. Zum Liveblog

Israel provoziert die Hisbollah. Vordergründig ist es ein Erfolg für die Regierung von Premier Netanjahu: Israels Armee tötet in Beirut offenbar einen der höchsten Hamas-Führer, einen Mann, der hinter vielen Anschlägen steckt. Doch die Operation kann zu einer gefährlichen Eskalation führen. Die Hisbollah könnte Israel deutlich massiver angreifen als bisher - und sie soll über mehr als 150 000 Raketen verfügen. Zur Analyse (SZ Plus)

Konflikt im Roten Meer: Die Huthis greifen wieder Frachtschiffe an, die USA schlagen erstmals direkt zurück (SZ Plus)

