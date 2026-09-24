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Die AfD und die Hochschulen„Eigentlich sind das die Idealzuwanderer“

Lesezeit: 5 Min.

Studierende kommen an der Universität Heidelberg zur Begrüßung der Erstsemester in einen Hörsaal.
Studierende kommen an der Universität Heidelberg zur Begrüßung der Erstsemester in einen Hörsaal.
Uwe Anspach/picture alliance /dpa

Machen AfD-Erfolge Deutschland für ausländische Studierende weniger attraktiv? Der Rektor der Uni Köln ist besorgt – auch wegen massiver Kürzungen bei Austauschprogrammen. Das sei „nicht im Interesse Deutschlands“.

Interview von Michael Bauchmüller und Valerie Höhne

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In Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt ist jetzt eine Partei stärkste Kraft, die Universitäten umkrempeln will und der „Massenmigration“ den Kampf angesagt hat, in Sachsen-Anhalt könnte die AfD schon bald regieren. In der deutschen Wissenschaftslandschaft löst das große Beunruhigung aus. Auf dem Spiel steht nicht nur die Autonomie der Hochschulen, warnt Joybrato Mukherjee, der Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), der seit 1925 den internationalen Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern fördert.

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