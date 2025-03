Im Studienjahr 2024 haben mehr Menschen ein Studium an einer Hochschule in Deutschland begonnen. Insgesamt nahmen rund 491 400 Menschen erstmals ein Studium auf und damit zwei Prozent mehr als im Studienjahr 2023, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Der Anstieg geht allein auf Studienanfänger aus dem Ausland zurück. Die vorläufigen Zahlen beziehen sich auf das Sommersemester 2024 sowie das Wintersemester 2024/2025. In dem Zeitraum sei der Anteil der Studienanfänger ohne deutsche Staatsbürgerschaft im Vorjahresvergleich um etwa zehn Prozent gestiegen, während die Zahl der deutschen Studienanfänger um rund ein Prozent zurückging. Laut den Daten waren 2024 rund 30 Prozent aller Studienanfänger Ausländer. Zum Vergleich: Zehn Jahre zuvor lag der Anteil bei 22 Prozent. Die Gesamtzahl der Studierenden in Deutschland bleibt konstant bei 2,8 Millionen.