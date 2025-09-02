Deutschland gehört weiterhin zu den beliebtesten Studienorten in der Welt. Wie eine am Dienstag vom Deutschen Akademischen Austauschdienst in Bonn vorgelegte Studie ergab, zeigten sich zudem drei Viertel der befragten Studenten aus dem Ausland mit dem Studium in Deutschland sehr zufrieden. Zugleich berichten viele aber auch von Diskriminierungen im Alltag. Für die Erhebung wurden mehr als 115 000 Studentinnen und Studenten an über 130 Hochschulen befragt. Drei Viertel der befragten Studenten aus dem Ausland gaben an, dass Deutschland ihr bevorzugtes Ziel für ein Auslandsstudium gewesen sei. Gründe waren die Technologieführerschaft Deutschlands in vielen Bereichen, englischsprachige Studiengänge, attraktive Berufsperspektiven sowie im internationalen Vergleich niedrige Studien- und Lebenshaltungskosten. Zugleich fühlte sich außerhalb der Hochschule nur die Hälfte der Befragten willkommen. Als besonders herausfordernd nahmen die Studierenden aus dem Ausland die Wohnungssuche, bürokratische Formalitäten außerhalb der Hochschule sowie den Kontakt zu deutschen Kommilitonen wahr.