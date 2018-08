6. August 2018, 18:53 Uhr Hochschule Altbundespräsident als Mercator-Professor

Nach Richard von Weizsäcker und Alice Schwarzer soll nun Gauck Vorlesungen halten und Debatten anstoßen.

Altbundespräsident Joachim Gauck übernimmt die diesjährige Mercator-Professur und hält zwei Vorlesungen an der Universität Duisburg-Essen. Am 7. November wird Gauck zu einem Vortrag auf dem Duisburger Campus erwartet. Am 27. November spricht er dann in Essen über ein noch nicht näher benanntes Thema. Mit der 1997 eingerichteten Mercator-Professur soll das wissenschaftliche Erbe des berühmten Duisburger Kartografen und Universalgelehrten Gerhard Mercator aus dem 16. Jahrhundert aufrechterhalten werden. Vor Gauck hatten etwa der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker, die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer oder Filmregisseur Volker Schlöndorff diese Position inne. Für die Universität sei Gauck in diesem Wintersemester eine Idealbesetzung, sagte Hochschulrektor Ulrich Radtke. "Mit ihm erfüllt sich erneut die Grundidee der Mercator-Professur: Weltoffenheit und debattenanregende Beiträge zu wichtigen Zeitfragen."