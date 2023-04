Von Karin Janker, Madrid

Die Puerta del Sol in Madrid ist Touristenattraktion, Verkehrsknotenpunkt - und städtebauliche Sünde. Der Platz sei beispielhaft für eine Stadt gewordene Leugnung des Klimawandels. So sieht das Josep Roca Cladera, Architektur-Professor an der Technischen Hochschule Barcelona. Roca hat die Hitzewellen der vergangenen 50 Jahre in Spanien untersucht. Sein Ergebnis: Die Hitzetage haben sich im Vergleich zu den 1970er Jahren verzehnfacht. Noch schlimmer als tagsüber ist es nachts: von damals neun auf heute 140 Hitzenächte pro Jahr.