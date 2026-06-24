Paris wie Dubai, Montpellier wie Timbuktu: Noch nie war es im Juni so heiß in Frankreich. Prompt wird der Glutsommer zum Wahlkampfthema für 2027.

Es ist, als bliese ein Föhn übers Land, trocken und unerbittlich, Tag und Nacht. Frankreich erlebt die intensivste und längste Hitzewelle in einem Juni, seit gemessen wird. Nun ist Frankreich natürlich nicht das einzige Land in Europa, das unter der Hitze leidet. Aber in Frankreich heißt es, man sei der „Hotspot“ dieser Welle.