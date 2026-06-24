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FrankreichMarine Le Pen surft auf der Hitzewelle

Lesezeit: 3 Min.

Hotspot: Im Trocadéro-Park nahe dem Eiffelturm suchen einige Pariser Kühlung während der „Canicule“, der Hundstage.
Hotspot: Im Trocadéro-Park nahe dem Eiffelturm suchen einige Pariser Kühlung während der „Canicule“, der Hundstage. JULIEN DE ROSA/AFP

Paris wie Dubai, Montpellier wie Timbuktu: Noch nie war es im Juni so heiß in Frankreich. Prompt wird der Glutsommer zum Wahlkampfthema für 2027.

Von Oliver Meiler, Paris

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Es ist, als bliese ein Föhn übers Land, trocken und unerbittlich, Tag und Nacht. Frankreich erlebt die intensivste und längste Hitzewelle in einem Juni, seit gemessen wird. Nun ist Frankreich natürlich nicht das einzige Land in Europa, das unter der Hitze leidet. Aber in Frankreich heißt es, man sei der „Hotspot“ dieser Welle.

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