In vielen Gebäuden und an einigen Plätzen wird es im Sommer gefährlich heiß. Seit Jahren ist bekannt, wie sich das ändern lässt – theoretisch.

Was die Fachleute vom Robert-Koch-Institut (RKI) in ihrem Bericht am Donnerstag mitteilen, klingt sachlich, nüchtern: „Hitzeperioden führen in Deutschland regelmäßig zu einem Anstieg der Mortalität“, heißt es dort. Die Zahlen darin sind allerdings dramatisch. Demnach gab es in Deutschland bis einschließlich der ersten Juliwoche in diesem Jahr geschätzt 6830 Hitzetote. Die Zahl liegt damit bereits deutlich über den Werten aus den Vorjahren. Und der Sommer ist noch nicht vorbei.