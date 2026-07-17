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KlimawandelWarum sind deutsche Städte nicht besser auf Hitze vorbereitet?

Lesezeit: 6 Min.

Kategorie Soforthilfe, wenn auch wenig nachhaltig: Die Stadt Köln hat im Juni auf dem Rudolfplatz Schläuche verlegt, die Sprühnebel erzeugen.
Kategorie Soforthilfe, wenn auch wenig nachhaltig: Die Stadt Köln hat im Juni auf dem Rudolfplatz Schläuche verlegt, die Sprühnebel erzeugen. Henning Kaiser/dpa

In vielen Gebäuden und an einigen Plätzen wird es im Sommer gefährlich heiß. Seit Jahren ist bekannt, wie sich das ändern lässt – theoretisch.

Von Michael Bauchmüller, Tim Frehler und Claudia Henzler, Berlin, München

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Was die Fachleute vom Robert-Koch-Institut (RKI) in ihrem Bericht am Donnerstag mitteilen, klingt sachlich, nüchtern: „Hitzeperioden führen in Deutschland regelmäßig zu einem Anstieg der Mortalität“, heißt es dort. Die Zahlen darin sind allerdings dramatisch. Demnach gab es in Deutschland bis einschließlich der ersten Juliwoche in diesem Jahr geschätzt 6830 Hitzetote. Die Zahl liegt damit bereits deutlich über den Werten aus den Vorjahren. Und der Sommer ist noch nicht vorbei.

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