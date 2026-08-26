In diesem Hitzesommer hat Deutschland viel über Klimaanlagen diskutiert, die Politik blieb stumm. Installiert wurden nur wenige Geräte. In Japan schüttelt man darüber den Kopf.

Natürlich herrschen optimale Temperaturen bei Mitsubishi Electric in Shizuoka. Wo, wenn nicht hier? Während man draußen einen Sonnenschirm benötigt, um vor Hitzschlag geschützt von einer Werkshalle in die nächste zu gelangen, bauen Mitarbeiter drinnen neue Klimaanlagen zusammen, von denen weltweit immer mehr gebraucht werden, so wie die Temperaturen steigen.