Zum Hauptinhalt springen

Hitze in DeutschlandWarum die Japaner die deutsche Klimaanlagen-Abstinenz nicht verstehen

Lesezeit: 5 Min.

Außenklimageräte an einem Wohngebäude in Tokio. Der Glaube an die Segnungen der Technik ist in Japan deutlich höher ausgeprägt als in Deutschland.
Außenklimageräte an einem Wohngebäude in Tokio. Der Glaube an die Segnungen der Technik ist in Japan deutlich höher ausgeprägt als in Deutschland. YUICHI YAMAZAKI/AFP

In diesem Hitzesommer hat Deutschland viel über Klimaanlagen diskutiert, die Politik blieb stumm. Installiert wurden nur wenige Geräte. In Japan schüttelt man darüber den Kopf.

Von David Pfeifer, Tokio

SZ bei Google bevorzugen

Natürlich herrschen optimale Temperaturen bei Mitsubishi Electric in Shizuoka. Wo, wenn nicht hier? Während man draußen einen Sonnenschirm benötigt, um vor Hitzschlag geschützt von einer Werkshalle in die nächste zu gelangen, bauen Mitarbeiter drinnen neue Klimaanlagen zusammen, von denen weltweit immer mehr gebraucht werden, so wie die Temperaturen steigen.

Zur SZ-Startseite

Klimaanlagen
:Drinnen kühler, draußen wärmer

Die Hitze treibt die Nachfrage nach Klimaanlagen in die Höhe. Doch die Spanne beim Stromverbrauch ist enorm, hinzu kommen Nachteile für die Nachbarn. Was man vor einem Kauf wissen sollte.

SZ PlusVon Ralph Diermann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite