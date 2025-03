Rezension von Clemens Klünemann

Warum eigentlich? Warum nur soll man dieses Buch übersetzen? Immer wieder stellte sich Olivier Mannoni diese Frage während der acht Jahre, die er mit der Übersetzung von Hitlers „Mein Kampf“ beschäftigt war. 2021 kam dann die französische Version unter dem Titel „Historiciser le mal. Une édition critique de Mein Kampf“ heraus, die den gleichen Prinzipien verpflichtet ist wie die 2016 erschienene und vom Münchener Institut für Zeitgeschichte verantwortete kritische Ausgabe des Buchs, die inzwischen auch kostenfrei im Internet einzusehen ist. „Hitler ist tot, sein Werk des Hasses voll glühender Schwärze ist geblieben“, lautet Mannonis gleich zu Anfang formulierte These; und in diesem kurzen Satz aus der Einleitung (Incipit: Die Invasion) in die vier Kapitel (Die braune Brühe, Der Sturm, Der Morast, Finstere Echos) seines Buchs sind die beiden Hauptargumente für die Lektüre in einer entsprechenden Ausgabe beziehungsweise Übersetzung von „Mein Kampf“ vorgezeichnet.