Von Moritz Baumstieger

Es könnte an der Raumtemperatur gelegen haben, schließlich hat es in Beirut auch jetzt im Herbst noch gerne knapp 30 Grad. An stickiger Luft, vielleicht wurde das Video auch in einem Bunker tief unter der Erde aufgenommen. An innerer Aufgewühltheit nach dem plötzlichen Tod des Chefs natürlich auch, an Lampenfieber beim Anblick einer Kamera jedoch eher nicht – schließlich macht Naim Kassim seinen Job schon seit mehr als 30 Jahren und ist das Sprechen zu Publikum gewöhnt. Doch als der stellvertretende Generalsekretär der libanesischen Hisbollah am Montag vor einem hölzernen Raumteiler 19 Minuten lang in einem Video Trotz und Zuversicht zu verströmen versuchte, da schwitzte er sichtbar unter dem weißen Turban.