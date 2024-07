Nach dem schrecklichen Raketenangriff fordern Hardliner in Israel bereits einen Großangriff auf die Hisbollah in Libanon. Premier Benjamin Netanjahu hat damit immer wieder gedroht. Bleibt ihm jetzt keine andere Wahl?

Von Matthias Kolb

Die Kinder auf dem Fußballplatz in Madschdal Schams hatten keine Chance. Sekunden nach dem Luftalarm schlug am Samstagnachmittag die Rakete ein. Madschdal Schams ist ein von Drusen bewohnter Ort auf den israelisch besetzten Golanhöhen. Die Kinder seien sofort zum Bunker gerannt, sagte ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur Reuters. Dies dauere etwa 15 Sekunden, aber so viel Zeit hatten sie nicht mehr. Die Rakete sei genau zwischen Spielfeld und Schutzraum zu Boden gegangen. Anwohner und Verwandte berichteten von herumliegenden Körperteilen, von bis zur Unkenntlichkeit zerfetzten Leichen.