Die Corniche in Beirut ist an normalen Tagen der Ort der Jogger, der Spaziergänger, der Angler und derer, die auch im Winter über kleine Leitern ins Mittelmeer hinabklettern, um von den Felsen ins Wasser zu springen. Man sieht hier Männer mit nacktem Oberkörper joggen, und verschleierte Frauen Fahrrad fahren. Touristen fotografieren sich mit den schneebedeckten Bergen im Hintergrund.
Krieg im Nahen OstenUnd der Verlierer ist: Libanon
Lesezeit: 4 Min.
Das Land wird wieder in einen Krieg hineingezogen, den es nicht wollte. Der Hass auf die Hisbolla, die Israel mit Raketenangriffen provoziert hat, steigt. Kann die Miliz nun entwaffnet werden?
Von Bernd Dörries, Beirut
Iranischstämmige Juden in Israel:„Er ist tot, ganz wunderbar!“
300 000 Israelis stammen aus Iran. Wie blicken sie auf den Krieg gegen ihre alte Heimat und den Tod des geistlichen Führers Chamenei? Erkundungen auf einem Markt in Tel Aviv.
Lesen Sie mehr zum Thema