Die Corniche in Beirut ist an normalen Tagen der Ort der Jogger, der Spaziergänger, der Angler und derer, die auch im Winter über kleine Leitern ins Mittelmeer hinabklettern, um von den Felsen ins Wasser zu springen. Man sieht hier Männer mit nacktem Oberkörper joggen, und verschleierte Frauen Fahrrad fahren. Touristen fotografieren sich mit den schneebedeckten Bergen im Hintergrund.