Zum Hauptinhalt springen

Krise in LibanonLässt sich die Hisbollah entwaffnen?

Lesezeit: 4 Min.

Mitglieder der Hisbollah 2023. Die Minderheit der Schiiten fürchtet, ohne die Miliz in Libanon an Bedeutung zu verlieren.
Mitglieder der Hisbollah 2023. Die Minderheit der Schiiten fürchtet, ohne die Miliz in Libanon an Bedeutung zu verlieren. (Foto: Hassan Ammar/AP)

Die libanesische Regierung hat beschlossen, dass die Miliz ihre Raketen und Mörser abgeben soll. Die lehnt das ab.  Doch am Ende bleibt ihr vielleicht nichts anderes übrig.

Von Bernd Dörries, Beirut

Noch während die Minister diskutierten, noch während die libanesische Regierung im Baabda-Palast eine noch vor Kurzem undenkbare Diskussion über die Entwaffnung der Hisbollah-Miliz führte, gar konkrete Zeitpläne kursierten, meldete sich Naim Kassim.

Zur SZ-Startseite

Angriffe auf Iran
:Achse ohne Widerstand

Jahrzehntelang baute Teheran an einem „Ring aus Feuer“ um Israel. Jetzt können Milizen wie die Hisbollah und die Huthi den Mullahs kaum noch helfen.

SZ PlusVon Bernd Dörries

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite