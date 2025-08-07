Krise in Libanon Lässt sich die Hisbollah entwaffnen? 7. August 2025, 12:22 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Mitglieder der Hisbollah 2023. Die Minderheit der Schiiten fürchtet, ohne die Miliz in Libanon an Bedeutung zu verlieren. (Foto: Hassan Ammar/AP)

Die libanesische Regierung hat beschlossen, dass die Miliz ihre Raketen und Mörser abgeben soll. Die lehnt das ab. Doch am Ende bleibt ihr vielleicht nichts anderes übrig.

Von Bernd Dörries, Beirut

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback