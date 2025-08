80 Jahre nach Hiroshima Die Bombe, die die Welt veränderte 3. August 2025, 14:11 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Mahnmal des Grauens: Brennende Laternen schwimmen auf dem Wasser in Hiroshima im Gedenken an den Abwurf der amerikanischen Atombombe am 6. August 1945; im Hintergrund ist der sogenannte Atombomben-Dom zu sehen, die Ruine einer durch die Bombe zerstörten Ausstellungshalle; Foto von 2001. (Foto: Toshifumi Kitamura/dpa)

Das Atombombeninferno von Hiroshima am 6. August 1945 zwang die Japaner zur Kapitulation, so lautet die gängige Erzählung. Der britische Weltkriegsforscher Richard Overy sagt: Das stimmt so nicht. Man müsse genauer hinsehen, gerade heute.

Rezension von Cord Aschenbrenner

