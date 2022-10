Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) will an höheren Hilfsleistungen für Geflüchtete aus der Ukraine im Vergleich zu Asylbewerbern festhalten. "In der EU haben wir gemeinsam entschieden, dass die Geflüchteten aus der Ukraine kein Asylverfahren durchlaufen müssen, sondern ihr Aufenthaltsstatus klar ist", sagte Heil dem Tagesspiegel. Damit hätten sie Anspruch auf Grundsicherung und könnten eine Beschäftigung aufnehmen. "Das entlastet übrigens auch Kommunen und Länder finanziell, weil die Grundsicherung weitestgehend vom Bund getragen wird", sagte Heil.