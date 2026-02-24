Internationale Hilfsorganisationen in Israel versuchen beim Obersten Gericht ein von der Regierung verhängtes Tätigkeitsverbot in den Palästinensergebieten abzuwenden. Sie beantragten eine einstweilige Verfügung, um „das Auslaufen der Registrierungen auszusetzen und weitere Vollstreckungsmaßnahmen bis zur gerichtlichen Überprüfung zu verhindern“. Andernfalls drohten irreparable Schäden für die Zivilbevölkerung. Israel verlangt von internationalen Nichtregierungsorganisationen, die in den völkerrechtswidrig besetzten Gebieten tätig sind, die Offenlegung sensibler Personendaten ihrer Ortskräfte. 37 Organisationen, die dies unter Verweis auf Datenschutz sowie Sicherheits- und Rechtsrisiken ablehnten, wurden Ende Dezember informiert, dass sie ihre Aktivitäten im Gazastreifen, im Westjordanland und in Ostjerusalem einzustellen hätten. Die Frist läuft am 1. März aus. Die Antragsteller werfen Israel vor, nicht auf Alternativvorschläge eingegangen zu sein. Stattdessen habe Israel noch vor Ablauf der 60-Tage-Frist die Arbeit der Hilfswerke behindert, etwa indem Lieferungen blockiert oder ausländischen Mitarbeitern der Zugang verwehrt worden seien. Zu den beteiligten Organisationen gehören Oxfam, der Norwegische Flüchtlingsrat, Medico International wie auch eine Reihe von kirchlichen Organisationen, darunter Pax Christi International.