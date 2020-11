Hildmann auf einer Demonstration in Berlin im Frühjahr

Von Ronen Steinke, Berlin

Nachdem die Staatsanwaltschaft im brandenburgischen Cottbus seit mehr als einem halben Jahr gegen den veganen Koch Attila Hildmann ermittelt, der vielfach wegen Volksverhetzung, Beleidigung und anderer Delikte angezeigt worden ist, hat die Polizei in Brandenburg die Initiative übernommen. Sie durchsuchte am Dienstag die Villa von Hildmann in Wandlitz.

Wie ein Sprecher der brandenburgischen Polizei der SZ bestätigte, waren acht Beamte des Landeskriminalamtes und zwei Beamte der Polizeidirektion Brandenburg-Ost im Einsatz. Beschlagnahmt wurden demnach sechs Laptops sowie einige Handys und Speichermedien.

Die Durchsuchung sei zur Gefahrenabwehr erfolgt, betonte der Sprecher der Polizei, und nicht auf Initiative der Staatsanwaltschaft. In Cottbus sitzt die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für IT-Kriminalität, an die sich in den vergangenen Monaten Dutzende Strafanzeigen gegen Hildmann gerichtet hatten.

Hildmann ist seit Beginn der Corona-Pandemie als prominenter Kritiker der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus und als Verbreiter von Verschwörungsideologien in Erscheinung getreten. Seine Äußerungen werden teils als antisemitisch und rechtsextrem eingestuft.