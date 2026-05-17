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Biografie über Hildegard Hamm-BrücherDie aufrechte Liberale

Lesezeit: 6 Min.

Stets voller Elan, aber oft von den eigenen Leuten ausgebremst: Hildegard Hamm-Brücher auf dem FDP-Parteitag im Januar 1968 in Freiburg.
Stets voller Elan, aber oft von den eigenen Leuten ausgebremst: Hildegard Hamm-Brücher auf dem FDP-Parteitag im Januar 1968 in Freiburg. Fritz Reiss/dpa

Anwältin des politischen Anstands, Kämpferin für die Demokratie. Petra Webers Biografie über Hildegard Hamm-Brücher erinnert an eine der wichtigsten Politikerinnen der Republik und vor allem daran, wie sehr eine wie sie heute fehlt.

Rezension von Tanjev Schultz

Die FDP am Boden, die AfD im Höhenflug, das Vertrauen in die Demokratie am Schwinden – lebte Hildegard Hamm-Brücher noch, sie könnte kaum schlafen. Resignation lag ihr nicht, die große Liberale würde streiten und kämpfen bis zum Umfallen. Es ist schwer vorstellbar, dass sie sich auf Instagram oder Tiktok einließe, aber wer weiß. Sie war oft unkonventioneller, als ihr großbürgerlicher und intellektueller Habitus, der vielen nicht nur in der FDP gehörig auf die Nerven ging, vermuten ließ.

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