Die FDP am Boden, die AfD im Höhenflug, das Vertrauen in die Demokratie am Schwinden – lebte Hildegard Hamm-Brücher noch, sie könnte kaum schlafen. Resignation lag ihr nicht, die große Liberale würde streiten und kämpfen bis zum Umfallen. Es ist schwer vorstellbar, dass sie sich auf Instagram oder Tiktok einließe, aber wer weiß. Sie war oft unkonventioneller, als ihr großbürgerlicher und intellektueller Habitus, der vielen nicht nur in der FDP gehörig auf die Nerven ging, vermuten ließ.