Die Polizei hat im Zusammenhang mit Bedrohungen zweier Lehrkräfte aus Brandenburg in sozialen Netzwerken einen 16-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Es soll sich um den mutmaßlichen Ersteller eines Instagram-Accounts handeln, der zur "Jagd" auf die beiden Lehrer Max Teske und Laura Nickel aus der Gemeinde Burg aufgerufen hatte. Die beiden Lehrkräftehatten im April in einem Brandbrief tägliche rechtsextremistische Vorfälle an ihrer Schule in Burg im Spreewald öffentlich gemacht. Sie waren danach Anfeindungen ausgesetzt und wurden auch auf Instagram bedroht. Beide Lehrer wechseln nun die Schule.