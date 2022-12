Die AfD-Fraktion im hessischen Landtag hat zwei Mitglieder verloren. Die Abgeordneten Walter Wissenbach und Rainer Rahn gaben am Donnerstag und Freitag ihren Austritt aus der AfD bekannt. Beide kündigten an, als fraktionslose Abgeordnete weitermachen zu wollen. Die Landtags-AfD schrumpft auf 15 Mitglieder. "In weiten Teilen der Partei dominiert inzwischen die Ideologie über faktenbasierte Politik - erkennbar nicht zuletzt an den Beispielen Corona-Pandemie und Ukraine-Konflikt", begründete Rahn seinen Schritt. Wissenbach erklärte, die AfD habe sich "zu einer Versorgungsanstalt für in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckende, für normale Beschäftigungsverhältnisse außerhalb der Partei untaugliche Personen entwickelt".