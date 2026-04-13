Wieder ist es nur eine knappe Mitteilung, die das hessische Wirtschaftsministerium am Montag verschickt. Wieder geht es um eine Personalie, die Entlassung eines Staatssekretärs genau genommen – und wieder wirft die Nachricht, so sparsam sie auch formuliert ist, kein gutes Licht auf das Haus von SPD-Minister und Vize-Ministerpräsident Kaweh Mansoori.
Staatssekretär entlassenSchon wieder Ärger im hessischen Wirtschaftsministerium
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Minister Mansoori trennt sich nach Belästigungsvorwürfen von einem Staatssekretär. Es ist nicht der erste Rauswurf eines Beamten, der ihn in Bedrängnis bringt.
Von Kathrin Wiesel-Lancé, Wiesbaden
Hessen:Es geht um den guten Ruf
Der hessische Wirtschaftsminister hat eine Staatssekretärin entlassen. Nun beschäftigt der Fall einen Untersuchungsausschuss. Hat sie ihr Amt missbraucht, um eine bessere Note für ihre Tochter rauszuschlagen? Oder wollte der Minister eine unbequeme Mitarbeiterin loswerden?
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