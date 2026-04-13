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Staatssekretär entlassenSchon wieder Ärger im hessischen Wirtschaftsministerium

Lesezeit: 2 Min.

SPD-Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori.
SPD-Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori. Andreas Arnold/DPA

Minister Mansoori trennt sich nach Belästigungsvorwürfen von einem Staatssekretär. Es ist nicht der erste Rauswurf eines Beamten, der ihn in Bedrängnis bringt.

Von Kathrin Wiesel-Lancé, Wiesbaden

Wieder ist es nur eine knappe Mitteilung, die das hessische Wirtschaftsministerium am Montag verschickt. Wieder geht es um eine Personalie, die Entlassung eines Staatssekretärs genau genommen – und wieder wirft die Nachricht, so sparsam sie auch formuliert ist, kein gutes Licht auf das Haus von SPD-Minister und Vize-Ministerpräsident Kaweh Mansoori.

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