Wieder ist es nur eine knappe Mitteilung, die das hessische Wirtschaftsministerium am Montag verschickt. Wieder geht es um eine Personalie, die Entlassung eines Staatssekretärs genau genommen – und wieder wirft die Nachricht, so sparsam sie auch formuliert ist, kein gutes Licht auf das Haus von SPD-Minister und Vize-Ministerpräsident Kaweh Mansoori.