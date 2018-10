© Reuters

Direkt aus dem Reuters-Videokanal

Der letzten Landtagswahl in diesem Jahr wird auch bundespolitisch Bedeutung beigemessen. Sollte die seit 19 Jahren in Hessen regierende CDU das Amt des Ministerpräsidenten verlieren, wird in der Partei eine breite Debatte über die Zukunft von Angela Merkel erwartet.