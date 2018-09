9. September 2018, 18:43 Uhr Hessen Tipps für den Haustür-Wahlkampf

Volker Bouffier liefert seiner hessischen CDU Argumente gegen "Brandstifter in karierten Sakkos". Gemeint ist die AfD.

Von Susanne Höll , Offenbach

Volker Bouffier und seine Frau Ursula (rechts) frühstücken im Wahlkampfbus mit CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Manfred Pentz, dem Generalsekretär der Christdemokraten in Hessen. (Foto: Arne Dedert/dpa)

Volker Bouffier redet sich in Rage. "Stellt diese Leute", fordert er in der ehemaligen Fabrikhalle in Offenbach seine hessischen CDU-Kollegen am Samstag auf. Die haben soeben friedfertig und ausgesprochen zügig ihr Programm für die Landtagswahl am 28. Oktober verabschiedet. Aber jetzt spricht der Vorsitzende, Spitzenkandidat und Ministerpräsident das Schlusswort. Bouffier, ansonsten ein Mann der moderateren Töne, hält eine Kampfrede der besonderen Art. Jahrzehnte lang stand der politische Gegner der einst wenig zimperlichen hessischen Christdemokraten ganz klar links. Das hat sich geändert. Heute droht ihr Ungemach von rechts. Von der AfD.

Die, so viel ist sicher, wird am 28. Oktober auch in den hessischen Landtag einziehen. Und dann vielleicht auch dort die politischen Verhältnisse durcheinanderwirbeln. Für eine Fortsetzung des von Bouffier geführten schwarz-grünen Bündnisses gibt es, wenn man den Umfragen glaubt, keine Mehrheit mehr. Die CDU wird Stimmen an die AfD abgeben, die SPD auch. Denkbar ist eine große Koalition unter Führung der CDU. Oder ein Jamaika-Bündnis, schwarz-grün-gelb. Für den Landeschef und seine Partei sind das keine beglückenden Aussichten, zusammen mit den Grünen hat man lautlos und gut regiert. Aber Bouffier geht es im Kampf gegen die Rechten um mehr als um die künftigen Machtverhältnisse in Wiesbaden. Er sorgt sich um die Demokratie in Deutschland, und das nicht erst seit den Geschehnissen in Chemnitz.

"Brandstifter in karierten Sakkos", nennt er die AfD-Granden. Er wirft ihnen vor, mit dem rechtsradikalen Rand zu liebäugeln, mit Alt- und Neonazis gemeinsame Sache machen zu wollen. "Das ist keine gute Alternative, das ist eine Provokation. Mit denen haben wir nichts zu tun", ruft Bouffier in den Saal. Der Beifall für diesen Satz ist groß.

Seine Rede ist eine Art Anleitung für den Haustür-Wahlkampf, den die CDU-Aktivisten bis Ende Oktober zu führen gedenken. Anständige Leute, so das Credo, wählen die Partei der Rechten nicht. Die Wahlkämpfer wollen jene Menschen bekehren, die glauben, die AfD sei eine Art CDU alter, konservativer Prägung. Sozusagen die Reinkarnation der Christdemokratie aus der Ära von Alfred Dregger, dem einstigen nationalkonservativen Parteichef, der die hessische Union zu einem Kampfverband formierte. Dregger sei ein Patriot gewesen, kein Rechtsextremer, sagt Bouffier.

Ein Rechtspopulist als Oppositionschef in Hessen wäre für alle ein Albtraum

Das geht an die Adresse von Alexander Gauland, Ko-Vorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion. Gauland leitete für den hessischen CDU-Ministerpräsidenten Walter Wallmann einst die Staatskanzlei in Wiesbaden und hat Medienberichten zufolge unlängst behauptet, Dregger würde heutzutage nicht CDU wählen. "Sauerei", schimpft Bouffier. Klare Kante zeigen, appelliert er an seine Leute. Menschenwürde und Demokratie seien für die CDU nicht verhandelbar. Applaus. Sie werden den Einzug der AfD in den Landtag nicht verhindern können, das wissen die Christdemokraten. Aber klein will man sie halten. Dass ein Rechtspopulist Oppositionschef im liberalen Hessen werden könnte, ist für alle Landesparteien ein Albtraum.

Die Sozialdemokraten, die jahrzehntelang in Wiesbaden regierten, spielen in Offenbach keine große Rolle. Das liegt auch daran, dass sie laut Umfragen kaum eine Chance haben, die CDU am 28. Oktober zu überholen und wieder zur stärksten Partei zu werden. Die schärfste Kritik auf dem Landesparteitag lautet: Die SPD könne nicht mit Geld umgehen und mache unhaltbare Versprechungen. Das ist, gemessen an früheren Jahren, eine zahme Rüge.

Gut möglich, dass die Sozialdemokraten der nächste Regierungspartner der Bouffier-CDU sein werden. Dann nämlich, wenn es tatsächlich nicht reicht für eine Fortsetzung von Schwarz-Grün und die FDP nicht das dritte Rad am Vehikel für ein Bündnis sein mag.

Vielen Christdemokraten in Hessen missfällt die Vorstellung einer großen Koalition. Nicht, weil sie die SPD-Akteure ablehnen. Der Grund liegt woanders: Die Schwarzen haben Gefallen an der Zusammenarbeit mit den Grünen gefunden. Ohne nennenswerte Reibungsverluste haben sie mit ihnen regiert, den Haushalt saniert, die Herausforderungen des Flüchtlingsstroms nach 2015 anständig gemeistert. Wäre doch prima, noch einmal fünf Jahre mit den Grünen zu regieren. Und wenn es dafür nicht reicht? "Dann holen wir die FDP dazu", sagen ein paar Delegierte am Rande des Treffens in Offenbach. Wenn sie denn will.