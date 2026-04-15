Es mangelt eigentlich nicht an Themen, mit denen sich Kaweh Mansoori (SPD) ins Gespräch bringen könnte. Immerhin ist sein hessisches Superministerium für ganz schön viel zuständig, in der Reihenfolge der Selbstbeschreibung: für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen, den ländlichen Raum. Allerdings machte das Haus in den vergangenen Monaten weniger durch politische Vorschläge auf sich aufmerksam als durch sein offenbar nicht ganz reibungsfreies Eigenleben. Die Opposition spricht schon vom „Chaos-Ministerium“. Ist da einer mit seinem Amt überfordert?
Kaweh MansooriDer Hessen-SPD neues Leben einhauchen? Gelingt ihm nur so mittelgut
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Als Wirtschaftsminister wollte er zeigen, dass seine Partei nach Jahren in der Opposition regieren kann. Da passt es nicht so gut ins Bild, dass er nun wieder einen Staatssekretär entlassen musste.
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