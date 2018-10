Ein Wähler lässt sich in einem Stimmlokal in Wiesbaden den Wahlzettel übergeben. Bei der Landtagswahl sind knapp 4,4 Millionen Wahlberechtigte zur Abstimmung aufgerufen. Umfragen in den vergangenen Wochen deuten auf Verluste für CDU und SPD hin. Die Grünen können mit einem deutlichen Plus rechnen.