Landtagswahl in Hessen:Schneckenrennen um Platz zwei

SZ Plus Drohende Wahlniederlage : Mangel an Alternativen könnte Faeser helfen

Gestartet als große Hoffnung, droht der SPD-Politikerin am Sonntag in Hessen nach einem suboptimalen Wahlkampf ein Debakel. Sie will trotzdem Innenministerin in Berlin bleiben. Wie treu wird die Partei zu ihr stehen?