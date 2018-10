28. Oktober 2018, 18:51 Uhr Wahlreportage Im Schatten von Berlin

Nach der Wahl in Hessen fühlen sich Union und SPD abgestraft und sind zunehmend ratlos. Wieder einmal profitieren die Grünen.



Von Detlef Esslinger und Susanne Höll

Um zu verstehen, warum alles so gekommen ist, muss man sich gar nicht unbedingt am Sonntagabend nach Wiesbaden in den Landtag begeben. Bäckerei Schäfer, Friedrich-Ebert-Straße 2 in Schwalbach am Taunus reicht auch.

Morgens um acht Uhr hatte sich Nancy Faeser dort vor die Tür gestellt, mit zwei Helferinnen und 160 Gläsern Marmelade. Faeser ist Landtagsabgeordnete der SPD, sie macht das immer an Wahltagen, Marmelade vor der Bäckerei verteilen. Eine nette Geste und Werbung in letzter Minute. Viele freundliche, kurze Gespräche. ...