Landtagswahl in Hessen

Stefan Naas, FDP-Spitzenkandidat in Hessen, hat ein Problem: In einer Umfrage sagten drei Viertel der Befragten, dass ihnen zu Naas nichts einfalle.

In Hessen gibt es Orte, die Liberale noch als Hochburgen bezeichnen - trotzdem muss die Partei um ihren Einzug in den Landtag bangen. Spitzenkandidat Naas will 7,5 Prozent erreichen. Fragt sich nur, wie.